米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.595（+0.015） 米10年債4.142（+0.025） 米30年債4.726（+0.019） 期待インフレ率2.356（-0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日の３０年債入札に向けて利回りは上昇。入札結果は最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回ったこともあり、その後も利回りはプラス圏で推移した。