ドル円、１５３円台に上昇ドル高が優勢高市総裁の発言で売りが強まる場面も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は１５３円台に上昇している。序盤に売りが強まる場面も見られたものの直ぐに切り返した。序盤の売りは自民党の高市総裁の発言がきっかけ。 高市総裁は自身の経済政策に関し、「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べていた。特段、これまでの発言と変化はないもの