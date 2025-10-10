◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日午前７時８分開始予定）、２勝１敗で突破に王手をかけている地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。地区シリーズはここまで３戦で１４打数１安打の打率７分１厘と苦しんでいるが、リーグ優勝決定