「傷もの」発言8日、自民党の高市早苗総裁は新執行部メンバーと野党各党に挨拶まわりを行った。その中で高市氏が萩生田光一幹事長代行のことを「傷もの」と表現したことが話題になった。自民党は公明党との関係にも火種を抱えるが、その1つが萩生田氏だとされる。【写真】高市新総裁誕生の瞬間、隣でほほ笑むタレント議員に注目が実は萩生田氏が統一教会の施設に連れて行った彼女の名前は高市氏が萩生田氏を「傷もの」と表現