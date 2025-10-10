米大リーグのポストシーズンは９日（日本時間１０日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第４戦が行われる。ドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と本拠地・ロサンゼルスで対戦。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ねた。先発投手は、ドジャースが今季ポストシーズン初先発のグラスノー、フィリーズが第１戦にも先発したサンチェス。その試合では大谷から３打席連続三振を奪った。試合開始は