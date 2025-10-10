JR東日本は、新幹線の玄関口である東京駅の全ホーム（20番線〜23番線）にホームドアを導入すると発表しました。東京駅にはE5系、E7系、E8系など多種多様な新幹線が発着しますが、同社が設置するホームドアは、ドア位置の異なる多くの編成に対応し、適切なドアだけを開閉させるという「新幹線で世界初」のシステムを採用。2028年度末から順次使用を開始し、乗客の安全性を大きく向上させます。乗降客の多い東京駅でさらなる安全対策