南関東の３冠最終戦・ＪＤクラシックでＪｐｎ１初制覇を飾ったナルカミ（牡３歳、美浦・田中博）が激戦から一夜明けた９日、美浦トレセンで元気な姿を見せた。３冠が懸かったナチュラルライズを振り切り、鮮やかな逃げ切りで破竹の４連勝。担当の田畑厩務員は「きのうは午後１１時過ぎぐらいに帰厩しました。あれだけの走りをしてくれたのでさすがに疲れた様子でしたが、けさは引き運動もできましたし、カイバも食べていました