「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）桜花賞馬エンブロイダリーは９日、ルメールを背に美浦Ｗで併せ馬を行った。スペキオサレジーナ（５歳２勝クラス）を１馬身追走し、６Ｆ８４秒１−３６秒８−１１秒３のタイムで１馬身先着した。ルメールは「元気いっぱい。ポテンシャルの高い馬ですし、いい体といいメンタルを持っている。ちょうどいい距離なら、またＧ１を勝てる」と非凡な能力を改めて評価した。血統背景から距離不安もさ