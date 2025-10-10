日本全国に存在する、その土地ならではの「地元食」。その中には、初めて見たはずなのに不思議と懐かしさも感じさせるものも多い。今回は、スーパーマーケット研究家・菅原佳己が実際に47都道府県を旅して見つけた“ご当地食”の中から、新鮮だけどどこか懐かしい“ご当地”のお菓子たちを紹介しよう！※本稿は、菅原佳己『47都道府県 日本の地元食大全』（平凡社）の一部を抜粋・編集したものです。どれを食べるかくじ運に任せて