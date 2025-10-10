スタンフォードの幼稚園で見た光景は衝撃的でした。日本の教育が大切にしてきた基本中の基本が、いかに尊いものであるかを気付かせてくれたからです。日本ならではの「強み」とは何でしょうか。（日英バイリンガル幼稚園Sora International Preschool創立者中内玲子）米シリコンバレー・スタンフォードの幼稚園で見た光景と「違和感」世界中の頭脳が集まり、イノベーションが生まれる聖地、米シリコンバレー。その中核をなすス