「新馬戦」（１２日、阪神）日曜阪神５Ｒ（芝２０００メートル）に出走するワンダフルボンド（牡２歳、父キズナ、栗東・友道）が初陣Ｖに照準を合わせる。半兄は２３年京都２歳Ｓ３着馬で厩舎の先輩でもあるサトノシュトラーセだ。５００キロを超える大型の兄とは違い、ひと回りコンパクトな４７０キロ前後の馬体。友道師は「バランスのいい馬です。軽い走りをするし、追ってからもしっかりしている。上よりもさらに芝の中距離