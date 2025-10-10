香港メディアの星島環球は9日、「バブルであろうとなかろうと、人工知能（AI）は数十億ドルの投資を引きつけ続けている」とするYahoo! Financeの記事を紹介した。記事はまず、「私たちはAIバブルあるいはAIブームの真っ只中にいると言える。OpenAIは、まだ利益を上げていない企業だが、AIサービスを支えるデータセンターの建設に数十億ドルを費やしている」とし、OpenAIとAMDが6日、AIインフラ構築で大規模契約を結んだと発表した