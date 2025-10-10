【土曜・東京】１Ｒ◎ジャストマイウェイ３Ｒ◎リスレジャンデール５Ｒ○ボニープリンス７Ｒ○ボウウィンドウ８Ｒ○カーラデマドレ１０Ｒ◎シャンパンポップ１１Ｒ◎ゾロアストロ【日曜・東京】２Ｒ◎コズミックボックス４Ｒ○ガイストライヒ５Ｒ◎イクシード６Ｒ○ウエヲムイテゴラン８Ｒ○アロンズロッド９Ｒ◎キングノジョー１０Ｒ○ノットファウンド１１Ｒ◎ボンドガール【月曜・東京】１Ｒ○エコールナヴァール３Ｒ○シ