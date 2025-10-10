暴力団の追放にむけた意識を高める集会が札幌市で開かれ「札幌よしもと」の芸人がコントで暴力団排除を訴えました。札幌よしもと 先入観「兄貴…おれ極道やめます」「急になんてこと言うんだお前誕生日なのに」「誕生日だからだよ」「暴力団排除」をテーマにコントを披露する芸人たち。札幌市で開かれた暴力団追放道民大会には、警察や関係団体からおよそ400人が参加しました。道内の暴力団勢力はおよそ730人と減少傾向です