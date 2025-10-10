10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万8520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては60.44円安。出来高は1万3040枚だった。 TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比8.27ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48520-280 13040 日経