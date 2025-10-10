◇みやざきフェニックス・リーグソフトバンク5ｰ3中日（2025年10月9日SOKKEN）ソフトバンクの藤井は7回に登板し、1イニングを1安打無失点に抑えた。昨季は9月に腰痛のため戦列を離れ、松本裕と同様にポストシーズンで投げることができなかった。今季、杉山を加えた最強救援トリオでリーグ連覇に貢献した右腕は「一年間ケガをしないことをテーマにやっていたので。そこは最後まで変えずにやりたいです」とチームの日本一の