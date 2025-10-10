「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）“調教師と馬術選手”−２つの顔を持つ池添学調教師（４５）＝栗東＝が先月２９日、兵庫県の三木ホースランドパークで行われた「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」の馬術競技「成年男子馬場馬術競技」で４位入賞を果たすと、今月１日には「成年男子自由演技馬場馬術」にフューチャー号とのコンビで臨み、見事準優勝に輝いた。「頑張った。十分やりました」と池添師。心残りなどみじんも感じ