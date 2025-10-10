侍ジャパン前監督で日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝64）による連載「自然からのたより」は、北海道栗山町の栗の樹ファームで実りの秋を迎えた栗の木の教えについて。例年ならちょうど収穫期となる栗の実が、熟れずに青いイガのまま地面に落ちているものがある。近年の異常気象の影響か。ただ、本当に猛暑が原因なのか。先入観や固定観念を捨てて考えることが大事なのだと、栗の実が訴えかけている。