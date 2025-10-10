「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）昨年の２歳マイル王・アドマイヤズームが９日、万全の仕上がりをアピールだ。最終追い切りは栗東坂路でしまい重点。ラスト１Ｆ１１秒８とシャープな伸びを披露し、好気配を伝えた。春は不完全燃焼に終わったが、ひと夏を越して心身ともに芯が入ってきた印象。初の古馬相手のＧ２戦で完全復活を証明する。２歳マイル王が得意舞台で復権を目指す。ＮＨＫマイルＣ１４着以来のアドマイヤズー