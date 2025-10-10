お笑いコンビ、Wエンジンのチャンカワイ（45）が、9日までに自身のブログを更新。防災士の資格を取得したことを報告した。チャンは「救命技能認定証を取得したのが3ヶ月前。取得すると不思議なもんで。度々、目に飛び込んでくる言葉がありました。それが『防災士』」と書き出し「災害に対する知識と技術を身につけて、防災や減災活動を頑張りたい人です。（ちなみに、民間資格です。）」と説明した。チャンは「少しでも力になれる