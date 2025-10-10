旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数75万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が今年12月10日（水）にグラビア引退作となる写真集（タイトル未定）を講談社から発売することが決定した。撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦。写真集でしか見られない大胆なカットの数々は