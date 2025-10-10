新たなモチベーションで?世界一?へ――。カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ＝２０日開幕、米ミネソタ州）に出場する女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が９日、オンラインで取材に応じ、スキップ・藤沢五月（３４）は「しっかり自分たちのパフォーマンスを最大限に発揮したい」と決意を語った。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表候補決定戦（９月）はタイブレークでフォルティウスに敗れ、３