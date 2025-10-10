永遠に揉めるのをやめない兄妹と暮らしています。中立の立場をとって、双方の話を聞こうが優しく話そうねと諭そうが、次の瞬間には新たなトピックで揉めているのでもうBGMのようなものだと諦めて放置するも、あまりにうるさくてついひとこと言っちゃう。その一言がポンコツすぎて最終的には子どもたちが私のフォローに回る羽目になり、喧嘩は終わる。家庭内の平和の鍵は母親のポンコツさにあるのかもしれません。