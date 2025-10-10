「かねて高市氏は、保守派の男性人気が高いことで知られています。自民党総裁選前、共同通信が自民党支持層へ候補5人について電話調査したところ、女性の支持は小泉氏が最多の35.6％で、高市氏は24.6％。一方で男性は高市早苗氏が最多の40.5％、小泉進次郎氏は25.4％でした」（全国紙記者）自民党総裁選で男性層の支持が厚かった高市早苗新総裁（64）。キャスターとしてタレント活動をしていた当時から男性人気が高かったようで、