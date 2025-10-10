◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダプロアマ戦（９日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）国内女子プロゴルフツアーのスタンレーレディスホンダは１０日から３日間、静岡・東名ＣＣ（６４３５ヤード、パー７２）で行われる。今季は米下部ツアーで年間ランク５位に入り、来季の米ツアー昇格を決めた通算５勝の原英莉花（２６）＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝が今季日本ツアー初出場