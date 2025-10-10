ロッテのサブロー監督（４９）が９日、ＺＯＺＯマリンでの秋季練習で“改革”第１弾を打ち出した。ウォーミングアップ直後からいきなりポール間走を実施。午前の練習を終えた安田は、太ももをさすりながら「ここにきてます！」と汗だくだった。濃密で効率的なメニューが組まれた。通常２か所で行うフリー打撃を１か所に変更。野手が打つ打球に応じて野手がひっきりなしに塁間を走る姿が印象的だった。新指揮官は「めちゃくちゃ