日本ハムの新庄剛志監督（５３）が、２度目のＣＳへ正攻法で臨む。９日、エスコンで先発投手練習を行い、伊藤、北山、達の３投手がマウンドからピッチングをするなど、オリックスとの第１Ｓに備えた。昨季のＣＳでは、最多勝の伊藤を最終Ｓへ温存。第１Ｓを突破し、策がはまったかに思われたが、最終Ｓ初戦を伊藤で落とすと３連敗で敗退した。一転して今季は正攻法。２年連続最多勝の伊藤、防御率２位の北山に１、２戦を託し、