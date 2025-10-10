地区シリーズで敗退したヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が、負傷した右肘の修復手術をオフシーズンに受ける可能性を否定しなかった。スポーツ専門局「ESPN」電子版の取材に対し、「しっかりと手を打つ。きちんと治すつもりだよ」と語った。ジャッジは7月下旬、右肘の屈筋損傷（フレクサーストレイン）を負い、送球時に強い痛みを感じて負傷者リスト（IL）入りした。8月5日にリハビリを続けながら指名打者（DH）と