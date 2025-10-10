【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4日続落し、前日比243.36ドル安の4万6358.42ドルで取引を終えた。予算切れによる米政府機関の一部閉鎖に伴う影響が警戒され、売り注文が優勢だった。閉鎖により米重要統計の発表延期が相次ぎ、経済状況が把握しづらくなっている。また、相場上昇を支えてきた人工知能（AI）関連銘柄の一部で、株価が過熱気味との見方から売りが出た。ハイテク株主体のナ