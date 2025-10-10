東京・町田市のマンションで76歳の秋江千津子さんを刃物で刺し、殺人などの疑いが持たれている、桑野浩太容疑者（40）。凄惨な事件を引き起こした動機は何なのか、容疑者の周辺を取材した。“周囲”と専門家に聞く桑野容疑者と同じマンションの住人：（Q.近所で知っている人は？）いないと思います。近所付き合いほうなので。小・中学校の同学年：学校では全く目立つ子ではなかった。友達もそんなに多くはいないと思います。桑野容