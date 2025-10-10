パレスチナ自治区・ガザの和平計画をめぐる「第1段階」での合意を受けて、アメリカのトランプ大統領は、イスラム組織「ハマス」に拘束された人質が来週前半に解放されるとの見通しを示しました。アメリカトランプ大統領「残る人質全員の解放が保証された。（来週の）月曜日か火曜日には解放されるはずだ」トランプ大統領は9日、イスラエルとハマスがガザの和平計画の「第1段階」で合意したことにより、ハマスに拘束されている人