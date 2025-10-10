¤³¤Î½©¤â¡¢Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤¬¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£10·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¸þ°æ¹¯Æó¡¢10·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÌÜ¹õÏ¡¡¢10·î17Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë´äËÜ¾È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤À¡£ ¢£¸þ°æ¹¯Æó¡õÌÜ¹õÏ¡¡¢TBS½©¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é ¸þ°æ¤Ï¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?