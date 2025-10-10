中川翔子が自身のYouTubeに「【出産報告】双子ママになりました」を更新。9月30日に双子の男児を出産し、改めてYouTubeで報告している。 （関連：【画像】愛おしそうに双子を眺める中川翔子） 病室のベッドの上から中川は「みなさんにご報告があります。無事に双子を出産することができましたー！笑顔で報告できて本当に良かった。母子共に健康」と報告。出産は帝王切開で行ったという中川。「産声聞いた瞬間に泣いち