ここにきて手腕を問う声が強まっているロバーツ監督。しかし、チーム内からは不満の声は聞こえてこない(C)Getty Images常勝軍団を率いる指揮官への風当たりはいつの時代も厳しい。わずかな采配ミスが時に進退を問う論争へと発展する。それを物語ったのが、去る10月6日（現地時間）に行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦でドジャースのデーブ・ロバーツ監督が見せた継投策に対する反響だった。【画像】奥様たちも全力応援