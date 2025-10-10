ことしのノーベル文学賞の受賞者がきのう(2025年10月9日)夜、発表されました。道北の美深町ではことしも作家・村上春樹さんのファンが集まり、吉報を待ちました。林 修太郎記者「美深町のレストランです。大勢のハルキストが集まって発表を待ちわびています」道北の美深町は村上春樹さんの小説の舞台とされています。このレストランでは10年以上前から“ハルキスト”と呼ばれるファンが集い、ノーベル文学賞の発表を見