◆みやざきフェニックス・リーグ巨人０―８西武（９日・南郷）巨人の育成ドラフト２位・堀江正太郎投手（１９）が９日、みやざきフェニックス・リーグ初登板に臨み、２回無安打無失点、３奪三振と好投した。西武戦（南郷）の６回から登板。不利なカウントから変化球で立て直すことをテーマに設定し、カットボール、縦のスライダーなどを織り交ぜて０封した。最速は１４７キロを計測し「厳しいカウントから変化球で立て直せた。