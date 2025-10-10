高度運転支援システム「FSD」を搭載したテスラ車＝2023年10月、米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米道路交通安全局（NHTSA）は9日までに、米電気自動車大手テスラが開発した高度な運転支援システム「フルセルフドライビング（FSD）」を搭載したテスラ車約288万台に対し、安全性に問題がないかどうかを調べる予備調査を開始した。NHTSAによると、FSD作動中に赤信号で交差点に進入したり、車線変更時に