【ニューヨーク＝小林泰裕】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２４３・３６ドル安の４万６３５８・４２ドルだった。値下がりは４営業日連続。米政府機関の一部閉鎖が続いていることが相場の重荷となった。ダウ平均は過去最高値圏で推移しており、高値への警戒感から利益確定の売りも広がりやすかった。航空機大手ボーイングなどの銘柄が売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数