アメリカのトランプ大統領は9日、イスラム組織ハマスが拘束している人質について、「13日か14日に解放される」との見通しを示しました。トランプ大統領「我々はガザでの戦争を終わらせ、平和をもたらした。永続的な平和になると思うし、中東にとって永遠の平和となることを願う。我々は人質全員の解放を確約しており、月曜か火曜に解放されるだろう」トランプ大統領は9日、イスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したことを受