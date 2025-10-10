ソフトバンクが15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ突破へ向け、先発ローテーションを固めたことが9日、分かった。重要な初戦は先発転向2年目の今季、自己最多の12勝（3敗）を挙げたリバン・モイネロ投手（29）が託される。助っ人左腕は今季24試合の登板で167回を投げ、防御率1・46をマーク。2年連続で最優秀防御率のタイトルに輝いた。受賞決定の際には「やるべきことをやり続けた結果。これに満足せず