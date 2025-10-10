【ベルリン共同】ドイツのメディアは9日、同国西部ガイレンキルヒェンにある北大西洋条約機構（NATO）の軍事基地で8日夜に滑走路上空を低空で飛行する無人機が検知されたと報じた。警報を受け現場を確認したが、操縦者や無人機は発見できなかった。基地は、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対するNATOの東部防衛に欠かせない空中警戒管制機（AWACS）の拠点となっている。ドイツでは無人機の目撃情報で南部ミュンヘンの空港が2