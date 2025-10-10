山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が、フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板。3回まで無安打投球の快投を見せたが、4回に一発を浴びて崩れ、5回途中6安打3失点