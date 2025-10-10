NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3972.60（-97.90-2.41%） 金１２月限は反落。時間外取引では、ガザ停戦の第１段階合意を受けて利食い売りが出たが、押し目は買われた。欧州時間に入ると、ニューヨーク連銀総裁の利下げ支持発言を受けて堅調となった。日中取引では、米政府機関閉鎖などを受けて買い優勢で始まったが、利食い売りが出ると、上げ一服となった。 MINKABU PRESS