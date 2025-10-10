波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）が、10月10日からスタートする。波瑠が演じるのは東大卒の元バリキャリ・花村薫。川栄はベンチャー企業の社長でありシングルマザーの日高茉海恵を演じる。出自も性格も正反対の2人だが、茉海恵の娘・いろは（池村碧彩）の小学校受験のために、“フェイクマミー（ニセママ）”契約を結ぶことに。“2人の母”は一体どんな物語を