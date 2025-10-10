右股関節を痛めた影響で7日の練習試合を欠場した巨人のリチャードは、問題なくフルメニューをこなした。打撃練習は逆方向の右翼席中段まで飛ばすなど、11日からのCSファーストSに影響はない様子。「大丈夫です」と強調した。阿部監督は「（岡本）和真をおんぶしたら治ったっていう情報が下りてきた」と笑みを浮かべた。