ロッテは9日、沢村拓一投手（37）が今季限りで退団すると発表した。今後について協議を重ねてきたが、退団して現役続行を目指すという。佐野日大、中大を経て10年ドラフト1位で巨人に入団。20年9月に巨人からトレードでロッテへ移籍。同年オフに海外FA権を行使してレッドソックスに移籍した。23年にロッテに復帰し、プロ15年目の今季は20試合に登板して0勝1敗6ホールド、防御率3.93だった。チームメートやスタッフ、ファンに