先手必勝へ出し惜しみはしない。巨人は11日からのクライマックスシリーズ（CS）ファーストSへ、東京ドームで全体練習を行った。3位からの日本一へ、阿部監督は大勢、マルティネスについて「行ってもらうよ」と今季なかった3連投解禁を明言した。セ・リーグ記録の46セーブでセーブ王を獲得した絶対的守護神のマルティネス。そして今季から8回を務め、球団新記録の46ホールドなど、54ホールドポイントで最優秀中継ぎのタイトルを