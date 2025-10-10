西武は9日、西口監督が2年目の指揮を執る来季のコーチ陣を発表した。黒田コーチが2軍から1軍の内野守備走塁コーチとなり、大引コーチが1軍から2軍の野手コーチに。2軍の辻コーチが野手チーフコーチに昇格した。24年限りで引退し、球団の育成担当兼人財開発担当だった岡田氏が3軍野手コーチに就任する。