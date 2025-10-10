サブロー体制が本格的にスタートした。ロッテのZOZOマリンでの秋季練習2日目。「質より量というか、質と量」という新監督の方針がメニューに色濃く反映された。アップ後にポール間走、走塁練習、そして内外野ノック。フリー打撃はあえて1カ所とし、残る選手たちは打球判断をしながら走塁した。前日は午後からの練習だったが、この日は午前から、午後の個別練習を含めても4時間以上。選手が走り回る姿が目立ち「足がパンパン」