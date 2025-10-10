巨人の2年目左腕・森田が1軍に合流した。前日にフェニックス・リーグの韓国・ハンファ戦に2番手で登板し、5回2安打無失点と好投。自身初のCSへ「チャンスがいつ来てもいいようにしっかりと準備するだけ」と見据えた。CSファイナルS第1戦先発が有力視される28歳。杉内投手チーフコーチは「先発で考えています」と話した。